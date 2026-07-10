Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Tempesta » avec Olga Osadtschy, directrice artistique Dimanche 20 septembre, 11h30 Fondation Fernet-Branca Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Découvrez l’exposition Tempesta en compagnie de la directrice artistique de la Fondation Olga Osadtschy, qui vous guidera à travers les œuvres, vous dévoilera quelques anecdotes et partagera avec vous sa vision de cette exposition hors du commun.

Une occasion privilégiée de découvrir les enjeux et les coulisses d’une exposition pensée pour la Fondation Fernet-Branca.

Fondation Fernet-Branca 2 rue du Ballon 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est 0389691077 https://www.fondationfernet-branca.org/ La Fondation Fernet-Branca, installée dans une ancienne distillerie du digestif Fernet-Branca, est dédiée depuis 2004 à des expositions d’art contemporain. En décembre 2011, l’espace a acquis le statut de fondation reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission de promouvoir l’art contemporain à travers un rayonnement trinational et de rendre l’art contemporain accessible à un large public. Pour ce faire, elle organise et présente des expositions d’œuvres individuelles, collectives ou thématiques. Elle développe également des politiques d’accès à l’art pour le jeune public et le grand public, en mettant en place des actions d’initiation à l’art, des ateliers pédagogiques et des conférences didactiques à finalité éducative. Le tout dans un bâtiment de près de 1500m² dédié aux expositions. La Fondation Fernet-Branca accueille des artistes locaux et internationaux, et son influence s’étend au-delà des frontières de la région. 15–20 minutes en taxi ou Uber depuis la Messe Basel

Liaison directe en transports en commun depuis Bâle :

bus 604 depuis Schifflände (direction Saint-Louis, Professeur Coste)

tram 3 depuis Bâle SBB (direction St-Louis, Gare de Saint-Louis)

Environ 10 minutes depuis l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Parking disponible à proximité

Découvrez l’exposition _Tempesta_ en compagnie de la directrice artistique de la Fondation Olga Osadtschy, qui vous guidera à travers les œuvres, vous dévoilera quelques anecdotes et partagera avec…

©Julian Salinas