AGENDA · Saint-Louis
Visite guidée de l’exposition « Tempesta » avec Olga Osadtschy, directrice artistique Fondation Fernet-Branca Saint-Louis
dimanche 20 septembre 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis
Informations pratiques
Découvrez l’exposition Tempesta en compagnie de la directrice artistique de la Fondation Olga Osadtschy, qui vous guidera à travers les œuvres, vous dévoilera quelques anecdotes et partagera avec vous sa vision de cette exposition hors du commun.
Une occasion privilégiée de découvrir les enjeux et les coulisses d’une exposition pensée pour la Fondation Fernet-Branca.
Entrée libre
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