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AGENDA · Saint-Louis

Visite guidée de l’exposition « Tempesta » avec Olga Osadtschy, directrice artistique Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

dimanche 20 septembre 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:30
Heure de fin
12:30
Lieu
Fondation Fernet-Branca
Adresse
2, rue du Ballon
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Tarif
Gratuit

Découvrez l’exposition Tempesta en compagnie de la directrice artistique de la Fondation Olga Osadtschy, qui vous guidera à travers les œuvres, vous dévoilera quelques anecdotes et partagera avec vous sa vision de cette exposition hors du commun.

Une occasion privilégiée de découvrir les enjeux et les coulisses d’une exposition pensée pour la Fondation Fernet-Branca.

Entrée libre

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