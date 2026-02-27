Visite guidée de l’exposition temporaire « Africa Pop », Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky · Nice
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition temporaire « Africa Pop » 19 et 20 septembre Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée de l’exposition temporaire « Africa Pop », pour le finissage de la partie « Appartement » de l’exposition.
Découvrez l’exposition « Africa Pop » avec la médiatrice, autour des tissus africains wax, en lien avec l’art populaire.
Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky 23 Avenue de Fabron, 06200 Nice Nice 06200 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 71 78 33 https://www.nice.fr/lieux/musee-international-dart-naif-anatole-jakovsky/ https://www.instagram.com/museedartnaifnice/ Refuge des artistes inclassables, naïfs, bruts ou singuliers, le musée international d’art naïf Anatole Jakovsky propose des collections variées et accessibles à tous. Doté d’un jardin accueillant des œuvres, cet espace se veut havre de paix et de relaxation, pour les locaux et touristes. Chacun peut ici se sentir comme chez lui, et profiter des activités proposées. Des expositions régulières viennent renforcer le travail d’étude des mouvements représentés dans les collections. Tramways lignes 2 et 3 arrêt Fabron.
Navette 34 arrêt Musée d’art naïf
Parking accessible gratuitement aux visiteurs du musée.
Visite guidée de l’exposition temporaire « Africa Pop », pour le finissage de la partie « Appartement » de l’exposition.
© Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Ville de Nice
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