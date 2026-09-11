Visite guidée de l’exposition temporaire et de la collection permanente du musée d’Art d’Arbois, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois
samedi 19 septembre 2026 · Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon · Arbois
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition temporaire et de la collection permanente du musée d’Art d’Arbois 19 et 20 septembre Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée des collections permanentes et de l’exposition temporaire du musée d’Art d’Arbois : « Mais quelle histoire ! saison 2. Arbois au temps des Romains. 52 av JC – 476 ap JC »
Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée des collections permanentes et de l’exposition temporaire du musée d’Art d’Arbois : « Mais quelle histoire ! saison 2.…
© Ville d’Arbois
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