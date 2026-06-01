Visite guidée de l’exposition temporaire « L’art romain du Louvre, un monde d’images »., Musée de la Romanité, Nîmes

Visite guidée de l’exposition temporaire « L’art romain du Louvre, un monde d’images ». 13 et 14 juin Musée de la Romanité Gard

Payant : 12€ (plein), 9€ (réduit), 6€ (7-17 ans) 3€ (adhérents du musée), offre famille (2 adultes et 2 enfants 7-17 ans) 30€. Infos, réservations et billetterie en ligne www.museedelaromanite.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Avec cette visite guidée, découvrez un art profondément ancré dans la vie quotidienne et les croyances de la civilisation romaine. Les exceptionelles oeuvres du Louvre présentées dans cette exposition ne sont pas seulement belles, elles sont porteuses de fonctions, d’usages et de significations. Après cette visite, vous ne les regarderez plus de la même manière.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Avec cette visite guidée, découvrez un art profondément ancré dans la vie quotidienne et les croyances de la civilisation romaine. Les exceptionelles oeuvres du Louvre présentées dans cette ne sont…

©GrandPalaisRmn (musée du Louvre) – Tony Querrec