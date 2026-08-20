Visite guidée de l’exposition temporaire Mortimer et le Japon de papier, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition temporaire Mortimer et le Japon de papier Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.

Plongez dans le « Japon de papier » imaginé par Edgar P. Jacobs au début des années 1970. Cette exposition exceptionnelle, dédiée à l’ultime projet du dessinateur : Les 3 Formules du professeur Satō, révèle la virtuosité de Jacobs et l’ampleur de son travail préparatoire. Fasciné par le Japon qu’il n’a pourtant jamais visité, l’auteur y inscrit une intrigue où se confrontent modernité et traditions.

Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/reservations-en-ligne/programmation-au-fil-de-l-annee-musee-des-arts-asiatiques/ »}] Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité

Explorez le patrimoine autrement !

© Hugues Lagarde