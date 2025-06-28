Visite guidée de l’exposition temporaire « Résister à l’oubli : Fougerolles 39-45 », Écomusée du Pays de la Cerise, Fougerolles-Saint-Valbert

Visite guidée de l’exposition temporaire « Résister à l’oubli : Fougerolles 39-45 » Samedi 23 mai, 18h00 Écomusée du Pays de la Cerise Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

L’Écomusée dévoilecette année une ambitieuse exposition intitulée « Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 » portant sur la période de l’Occupation à Fougerolles pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour la Nuit des musées, nous vous proposons de suive une visite de cette exposition commentée par Mme Martine Aubry, commissaire de l’exposition.

Écomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys, 70220 Fougerolles-Saint-Valbert, France Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Fougerolles Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384495250 https://ecomusee-fougerolles.fr http://fr-fr.facebook.com/ecomuseedupaysdelacerisesedefougerolles [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 49 52 50 »}] Comment, d’une activité complémentaire de l’agriculture, la production d’eau de cerise devient industrielle. Et comment cette industrialisation donne naissance à toute une économie de tonnellerie, de verrerie, d’embouteillage, de vannerie, de transport, etc. Le tout dans un contexte d’évolution de techniques mais aussi d’évolution de la consommation d’alcool et de la législation. Plusieurs alambics sont exposés à l’écomusée du pays de la cerise : distillerie moderne, alambics à vapeur alambic d’eau de framboises. Accès par la RN 57, entre Remiremont (88) et Luxeuil les Bains (70)

Nuit européenne des musées

© Écomusée du Pays de la Cerise