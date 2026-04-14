Découvrez le Jardin secret de la Fée verte, Jardin secret de la Fée verte, Fougerolles-Saint-Valbert

Découvrez le Jardin secret de la Fée verte 5 – 7 juin Jardin secret de la Fée verte Haute-Saône

Entrée libre | Parking gratuit | Dégustation gratuite d’absinthe à la distillerie Paul Devoille, attenante au jardin | Tables et bancs abrités pour le pique-nique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le Jardin Secret de la Fée Verte, qui présente les plantes (vivaces) utilisées pour la production d’absinthe : angélique, fenouil, mélisse citronnée, menthe poivrée, véronique, coriandre, sans oublier les petites et grandes absinthes, ainsi qu’une collection d’armoises.

Début juin, les plantes du jardin sont vigoureuses. C’est la période de l’année où elles offrent avec le plus de générosité leurs feuillages et leurs senteurs.

Vous découvrirez aussi le chalot dans lequel sèchent les plantes après récolte en été, en vue de la distillation future. Ou encore l’hôtel à insectes et ses « locataires » et leurs effets bénéfices dans la lutte contre les pucerons, par exemple.

Vous pourrez aussi déguster de l’absinthe. Un rituel qui aiguise les sens autant que les papilles. Tout le week-end, dégustation de nos absinthes à la distillerie Paul Devoille, attenante au jardin.

Visiter le Jardin Secret de la Fée Verte, c’est se plonger dans les savoir-faire liés à la fabrication de l’absinthe.

Venez nombreux !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Jardin secret de la Fée verte 9 rue des Moines Hauts 70220 Fougerolles Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Fougerolles Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 49 10 66 https://www.devoille.com/fr/jardin-absinthe-plantes/ https://www.facebook.com/people/Le-Jardin-Secret-de-la-F%C3%A9e-Verte/100057608133112/ Le jardin secret de la Fée verte présente toutes les plantes qui entrent dans la composition de l’absinthe, apéritif mythique du XIXe siècle : fenouil, coriandre, mélisse, angélique, hysope, camomille, anis vert sans oublier une collection de plantes d’absinthe. Découvrez un authentique chalot ancien, entièrement restauré, une fontaine, un hôtel à insectes, un auvent avec tables et bancs en bois. Parking gratuit de la distillerie Paul Devoille.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le Jardin Secret de la Fée Verte, qui présente les plantes (vivaces) utilisées pour la production d’absinthe : angélique, fenouil, mélisse et…

© Distillerie Paul Devoille