Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit des musées à l’Ecomusée Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert

Nuit des musées à l’Ecomusée Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert samedi 23 mai 2026.

Lieu : Ecomusée du Pays de la Cerise

Adresse : 206 Le Petit Fahys

Ville : 70220 Fougerolles-Saint-Valbert

Département : Haute-Saône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Fougerolles-Saint-Valbert

Nuit des musées à l’Ecomusée

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 19:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Visite guidée gratuite de l’exposition Résister à l’oubli Fougerolles 1939 1945 .
Réservation obligatoire au 03 84 49 52 50   .

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50  accueil@ecomusee-fougerolles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des musées à l’Ecomusée

L’événement Nuit des musées à l’Ecomusée Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-05-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Fougerolles-Saint-Valbert (Haute-Saône)