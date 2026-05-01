Nuit des musées à l’Ecomusée Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert

Fougerolles-Saint-Valbert

Nuit des musées à l’Ecomusée

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 19:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Visite guidée gratuite de l’exposition Résister à l’oubli Fougerolles 1939 1945 .

Réservation obligatoire au 03 84 49 52 50 .

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50 accueil@ecomusee-fougerolles.fr

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English : Nuit des musées à l’Ecomusée

L’événement Nuit des musées à l’Ecomusée Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-05-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)