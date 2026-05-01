Fête de la nature à l’Ecomusée Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert

Fougerolles-Saint-Valbert

Fête de la nature à l’Ecomusée

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Fête de la nature à l’Ecomusée. Le dimanche 17 mai de 10h à 18h.

-Atelier Création florale , avec Fleurs’T Nature, 5€ personne.

Activités gratuites

-De la laine brute au fil fini, pour les enfants, par Dramadaire Allaround Service.

-Initiation à la pyrogravure, par Judy’s Art.

-Jeux de la nature

-Histoires de grenouilles

-Les odeurs du jardin des simples (tous publics, par l’équipe de l’Ecomusée)

Accès gratuit au musée, démonstrations, artisans, scientifiques, musique, restauration, buvette, cuisson du pain au feu de bois. .

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50 accueil@ecomusee-fougerolles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la nature à l’Ecomusée

L’événement Fête de la nature à l’Ecomusée Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-05-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)