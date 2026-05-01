Fête de la nature à l’Ecomusée Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert
Fête de la nature à l’Ecomusée Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert dimanche 17 mai 2026.
Fougerolles-Saint-Valbert
Fête de la nature à l’Ecomusée
Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Fête de la nature à l’Ecomusée. Le dimanche 17 mai de 10h à 18h.
-Atelier Création florale , avec Fleurs’T Nature, 5€ personne.
Activités gratuites
-De la laine brute au fil fini, pour les enfants, par Dramadaire Allaround Service.
-Initiation à la pyrogravure, par Judy’s Art.
-Jeux de la nature
-Histoires de grenouilles
-Les odeurs du jardin des simples (tous publics, par l’équipe de l’Ecomusée)
Accès gratuit au musée, démonstrations, artisans, scientifiques, musique, restauration, buvette, cuisson du pain au feu de bois. .
Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50 accueil@ecomusee-fougerolles.fr
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English : Fête de la nature à l’Ecomusée
L’événement Fête de la nature à l’Ecomusée Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-05-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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