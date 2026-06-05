Lodève

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TRADUITE EN LANGUE DES SIGNES

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La visite guidée de l’exposition traduite en langue des signes

Loin de la culture occidentale, le monde des aborigènes et basé sur le Dreaming, le Temps du Rêve. Difficile pour nous d’accéder à cette vision du monde. La puissance symbolique des peintures, objets peut facilement nous échapper. En effet, ceux-ci n’ont de sens que parce qu’ils permettent de perpétuer le récit des origines du monde, d’honorer le rôle de gardien des rêves. En effet, derrière les amas de points, de lignes, de couleurs, de cercles, se cachent en réalité des sites sacrés, des cartographies, des traces d’esprits ancestraux, l’affirmation de lois traditionnelles. Cette visite guidée accompagnée par un médiateur est là pour vous aider à les décrypter. Et également à resituer cet émergence de l’art Aborigène sur toiles dans l’histoire coloniale de l’Australie.

Marion Larguier interprète en langue des signes française, accompagne cette visite pour la rendre accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Durée 1h30

Accessible au PM .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

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English :

This summer, the exhibition at the Musée de Lodève will make you break out in a cold sweat!

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TRADUITE EN LANGUE DES SIGNES Lodève a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC