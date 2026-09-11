Visite guidée de l’exposition « Traversées, là où les formes rêvent », Musée Théodore Deck & des Pays de Florival, Guebwiller

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Traversées, là où les formes rêvent » 19 et 20 septembre Musée Théodore Deck & des Pays de Florival Haut-Rhin

Limité à 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

L’Institut Européen des Arts Céramiques, en partenariat avec la Ville de Guebwiller, présente au Musée Théodore Deck & des Pays du Florival une exposition monographique consacrée à Muriel Persil, artiste céramiste dont le travail explore les rapports subtils entre le corps, la nature et le monde organique. Formée à la peinture et au décor, elle développe depuis 2013 une œuvre sculpturale où la matière devient le lieu de métamorphoses sensibles et poétiques.

Cette exposition invite le visiteur à une découverte progressive d’un univers singulier, organique et symbolique, où les formes séduisantes et troublantes, révèlent toute la puissance expressive de la céramique.

Musée Théodore Deck & des Pays de Florival 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 22 89 http://www.ville-guebwiller.fr/musee-florival Le musée Théodore Deck s’installe dans l’ancienne maison canoniale construite pour le grand doyen du chapitre équestral de l’abbaye de Murbach en 1765. Elle fait partie, avec l’église Notre-Dame, d’un ensemble architectural néoclassique caractéristique de l’Alsace du XVIIIème siècle.

Le musée est consacré à l’art et à l’histoire locale et abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck (1823-1891), quelques cinq cents pièces aux motifs naturalistes et aux influences orientales. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’Institut Européen des Arts Céramiques, en partenariat avec la Ville de Guebwiller, présente au Musée Théodore Deck & des Pays du Florival une exposition monographique consacrée à Muriel Persil, le …

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