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Visite Guidée de l’exposition « Trésors d’Abbayes », Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Tour des Échevins · Luxeuil-les-Bains

Visite Guidée de l’exposition « Trésors d’Abbayes », Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Tour des Échevins
Adresse
Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Rendez-vous devant l'entrée de la Tour des Échevins. Réservations au 03 84 40 06 41 et sur place, dans la limite des places disponibles.

Visite Guidée de l’exposition « Trésors d’Abbayes » 19 et 20 septembre Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Rendez-vous devant l’entrée de la Tour des Échevins. Réservations au 03 84 40 06 41 et sur place, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Accompagnés d’un guide-conférencier de l’Office de Tourisme, découvrez l’histoire des manuscrits et des écritures au Moyen Âge.

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Construite au milieu du XVe siècle, la Tour des Échevins est l’ancien hôtel de ville de Luxeuil. Ce vaste édifice rectangulaire s’élève sur quatre étages, s’ouvrant sur un bel escalier en vis. Ainsi, 146 marches sont à gravir pour entrevoir un panorama extraordinaire sur les Vosges et les Alpes. Ce bâtiment abrite le musée municipal d’art et d’archéologie.
Accompagnés d’un guide-conférencier de l’Office de Tourisme, découvrez l’histoire des manuscrits et des écritures au Moyen Âge.

©French Wanderers

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