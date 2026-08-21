Visite guidée de l’Hippodrome d’Amiens, Hippodrome d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hippodrome d’Amiens Samedi 19 septembre, 18h00 Hippodrome d’Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

L’Hippodrome d’Amiens vous propose des visites guidées lors des courses hippiques. Départ toutes les 30 minutes et dernier départ à 20h.

Hippodrome d’Amiens 99, avenue de l’hippodrome, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/resaAMAH »}]

L’Hippodrome d’Amiens vous propose des visites guidées lors des courses hippiques. Départ toutes les 30 minutes et dernier départ à 20h.

© S. Crampon