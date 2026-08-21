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Visite guidée de l’Hippodrome d’Amiens, Hippodrome d’Amiens, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Hippodrome d'Amiens · Amiens

Visite guidée de l’Hippodrome d’Amiens, Hippodrome d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hippodrome d'Amiens
Adresse
99, avenue de l’hippodrome, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Visite guidée de l’Hippodrome d’Amiens Samedi 19 septembre, 18h00 Hippodrome d’Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

L’Hippodrome d’Amiens vous propose des visites guidées lors des courses hippiques. Départ toutes les 30 minutes et dernier départ à 20h.

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L’Hippodrome d’Amiens vous propose des visites guidées lors des courses hippiques. Départ toutes les 30 minutes et dernier départ à 20h.

© S. Crampon

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