Visite guidée de l’Hippodrome d’Amiens, Hippodrome d’Amiens, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Hippodrome d'Amiens · Amiens
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hippodrome d’Amiens Samedi 19 septembre, 18h00 Hippodrome d’Amiens Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
L’Hippodrome d’Amiens vous propose des visites guidées lors des courses hippiques. Départ toutes les 30 minutes et dernier départ à 20h.
Hippodrome d’Amiens 99, avenue de l’hippodrome, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/resaAMAH »}]
L’Hippodrome d’Amiens vous propose des visites guidées lors des courses hippiques. Départ toutes les 30 minutes et dernier départ à 20h.
© S. Crampon
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