Visite guidée de l’Hippodrome, Hippodrome, Caen

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hippodrome Samedi 19 septembre, 10h30 Hippodrome Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites guidées de l’hippodrome

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les coulisses de l’hippodrome de Caen !

Le samedi 19 septembre, profitez de visites guidées pour plonger dans l’histoire et les secrets de ce lieu emblématique du trot en Normandie.

Une occasion unique d’en apprendre davantage sur les courses, les infrastructures et les métiers qui animent l’hippodrome.

Et pour une immersion totale, montez à bord du bus suiveur pour vivre la course au plus près des trotteurs !

Horaires : Départs en groupe réguliers tout au long de la journée.

Point de rassemblement : Réservation, informations et point de rassemblement au guichet ACCEUIL

Tarif : Journée exceptionnellement gratuite à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Hippodrome Boulevard Yves Guillou, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 27 50 80 https://www.hippodrome-caen.com/ L’hippodrome de Caen fut l’un des tous premiers hippodromes Français destiné aux seuls trotteurs. Créé en 1839 après avoir accueilli en 1837 et 1838, ses premières courses dans la prairie, il fera l’objet d’aménagements en 1845, avant d’être entièrement rénové en 1970.

L’hippodrome accueille une trentaine de réunions hippiques et une cinquantaine d’épreuves de qualification par an, et constitue le terrain d’entraînement privilégié des nombreux éleveurs de la région en raison de la qualité de son environnement et de sa piste exceptionnellement longue de plus de 1 900 m. Parking.

Visites guidées de l’hippodrome

©Hippodromecaen