Visite guidée de l’Hippodrome | Journées du Patrimoine Hippodrome Caen
samedi 19 septembre 2026 · Hippodrome · Caen
Informations pratiques
Caen
Visite guidée de l’Hippodrome | Journées du Patrimoine
Hippodrome Boulevard Yves Guillou Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les coulisses de l’hippodrome de Caen !
Le samedi 19 septembre, profitez de visites guidées pour plonger dans l’histoire et les secrets de ce lieu emblématique du trot en Normandie.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les coulisses de l’hippodrome de Caen !
Le samedi 19 septembre, profitez de visites guidées pour plonger dans l’histoire et les secrets de ce lieu emblématique du trot en Normandie.
Une occasion unique d’en apprendre davantage sur les courses, les infrastructures et les métiers qui animent l’hippodrome.
Et pour une immersion totale, montez à bord du bus suiveur pour vivre la course au plus près des trotteurs !
Horaires Départs en groupe réguliers tout au long de la journée.
Point de rassemblement Réservation, informations et point de rassemblement au guichet ACCEUIL
Tarif Journée exceptionnellement gratuite à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .
Hippodrome Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Visite guidée de l’Hippodrome | Journées du Patrimoine
To mark European Heritage Days, come and take a look behind the scenes at Caen Racecourse!
On Saturday 19 September, join one of our guided tours to delve into the history and secrets of this iconic trotting venue in Normandy.
L’événement Visite guidée de l’Hippodrome | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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