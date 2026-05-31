Visite guidée de l’hôtel d’Aligre et des jardins, Hôtel d’Aligre – Jardins de Senneville, Rouen

Visite guidée de l’hôtel d’Aligre et des jardins 19 et 20 septembre Hôtel d’Aligre – Jardins de Senneville Seine-Maritime

Durée 30 min, départs des visites toutes les 30 min, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites commentées par les propriétaires et visite du jardin en présence du jardinier (Hôtel particulier des 16e-18e siècles).

Hôtel d’Aligre – Jardins de Senneville 30 rue damiette, 76000 Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/hoteldaligre »}]

Visites commentées par les propriétaires et visite du jardin en présence du jardinier (Hôtel particulier des 16e-18e siècles).

©Métropole Rouen Normandie