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Visite guidée de l’hôtel d’Aligre et des jardins, Hôtel d’Aligre – Jardins de Senneville, Rouen

Visite guidée de l’hôtel d’Aligre et des jardins, Hôtel d’Aligre – Jardins de Senneville, Rouen

Visite guidée de l’hôtel d’Aligre et des jardins, Hôtel d’Aligre – Jardins de Senneville, Rouen samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Hôtel d'Aligre - Jardins de Senneville

Adresse : 30 rue damiette, 76000

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Durée 30 min, départs des visites toutes les 30 min, 25 pers. max.

Visite guidée de l’hôtel d’Aligre et des jardins 19 et 20 septembre Hôtel d’Aligre – Jardins de Senneville Seine-Maritime

Durée 30 min, départs des visites toutes les 30 min, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites commentées par les propriétaires et visite du jardin en présence du jardinier (Hôtel particulier des 16e-18e siècles).

Hôtel d’Aligre – Jardins de Senneville 30 rue damiette, 76000 Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/hoteldaligre »}]
Visites commentées par les propriétaires et visite du jardin en présence du jardinier (Hôtel particulier des 16e-18e siècles).

©Métropole Rouen Normandie

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