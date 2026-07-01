Visite guidée de l’Hotel de Clerieu, Hotel de Clerieu, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hotel de Clerieu 19 et 20 septembre Hotel de Clerieu Drôme

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites de l’Hotel de Clerieu, son escalier, ses tours, ses peintures et découverte de son histoire à travers les ages … depuis le XIeme jusqu’à nos jours

Hotel de Clerieu 2, Place aux Herbes 26100 Romans sur Isere Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://http//hoteldeclerieu.fr Monument Historique Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine

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