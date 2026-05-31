Visite guidée de l’hôtel de Crosne, Tribunal administratif, Rouen

Visite guidée de l’hôtel de Crosne Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal administratif Seine-Maritime

20 pers. max par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Construit entre 1784 et 1787, l’hôtel de Crosne constitue le dernier témoignage de l’architecture d’Ancien Régime à Rouen. Initialement propriété de Philippe Auguste Morin d’Auvers, conseiller au Parlement de Normandie, l’hôtel de Crosne est acquis par l’Etat en 1852 pour les besoins des armées. Quartier général, puis hôtel de commandement, l’hôtel de Crosne abrite, jusqu’en 1999, le siège de la délégation militaire départementale. Il est, depuis 2008, le siège du tribunal administratif de Rouen.

Tribunal administratif 53 avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN Rouen 76834 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0335583500 http://rouen.tribunal-administratif.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/hotel-de-crosne-2 »}] TEOR – Ligne T4 – Arrêt Vieux Marché Rouen

Construit entre 1784 et 1787, l’hôtel de Crosne constitue le dernier témoignage de l’architecture d’Ancien Régime à Rouen. Initialement propriété de Philippe Auguste Morin d’Auvers, conseiller au de…

©Tribunal administratif de Rouen