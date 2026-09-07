Visite guidée de l’Hôtel de la Cité, Hôtel de la cité de Carcassonne, Carcassonne

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de la Cité 19 et 20 septembre Hôtel de la cité de Carcassonne Aude

Gratuit. Sur réservation. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, l’Hôtel de la Cité vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de son histoire.

Des visites commentées gratuites sont proposées sur inscription.

Samedi 19 septembre : visites à 10h et 17h

Dimanche 20 septembre : visites à 10h et 15h

La visite du samedi à 17h ainsi que celles du dimanche seront prolongées par une présentation d’environ 30 minutes de l’exposition « Albert Robida, De la Cité restaurée au monument visité », présentée à l’Hôtel de la Cité jusqu’au 15 novembre 2026.

Hôtel de la cité de Carcassonne Place Auguste Pierre Pont, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie https://www.cite-hotels.com/fr/etablissements/hotel-de-la-cite.html https://www.instagram.com/hoteldelacitemgallery/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 71 98 71 »}] L’Hôtel de la Cité est un véritable joyau du patrimoine de Carcassonne, qui est lui-même inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Niché au cœur de la cité médiévale, cet établissement 5 étoiles occupe l’emplacement historique de l’ancien palais épiscopal. Il jouxte la majestueuse basilique Saint-Nazaire et offre une vue imprenable depuis les remparts sur la ville basse, créant ainsi une atmosphère enchanteresse où le passé et le présent se rencontrent.

L’Hôtel de la Cité est un lieu unique où l’on peut contempler les jardins, les murs et les pierres qui ont traversé les siècles. Les différents espaces de l’hôtel vous plongent dans une atmosphère à la fois néo-gothique et Art déco des années 20, mélangeant harmonieusement les styles architecturaux et les influences artistiques.

Cet établissement offre ainsi une expérience hors du commun, alliant un cadre historique exceptionnel à des services et des équipements luxueux. Que ce soit pour un séjour de détente, une escapade romantique ou un événement spécial, l’Hôtel de la Cité vous transporte dans une époque révolue tout en vous offrant le confort moderne d’un hôtel 5 étoiles.

Vivez une expérience inoubliable et plongez dans l’histoire fascinante de Carcassonne en séjournant à l’Hôtel de la Cité, où chaque instant est empreint de charme et d’élégance.

À l’occasion des Journées Europénnées du Patrimoine, les 19 & 20 septembre, L’Hôtel de la Cité ouvre ses portes et plongez dans une expérience immersive au cœur de l’histoire.

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