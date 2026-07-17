Visite guidée de l’hôtel de la préfecture de la Charente, Préfecture de la Charente, Angoulême

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de la préfecture de la Charente 19 et 20 septembre Préfecture de la Charente Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers des visites guidées et commentées, venez découvrir les coulisses de la préfecture de la Charente.

Adossé aux remparts d’Angoulême, l’hôtel de la préfecture présente une architecture néoclassique. On y accède par une cour d’honneur, séparée de la rue par d’imposants portails.

À l’arrière du bâtiment, un parc arboré domine la vallée de l’Anguienne et offre une vue dégagée sur le calvaire de Saint-Martin, à l’ouest, et sur le viaduc de l’Anguienne, à l’est.

Vestibule, grand salon, salon rouge, salon de musique ou encore bureau du préfet : ces espaces emblématiques n’auront bientôt plus de secrets pour vous.

Préfecture de la Charente 7 rue de la Préfecture, 16000 Angoulême Angoulême 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 97 62 37 http://www.charente.gouv.fr https://twitter.com/Prefet16;https://www.facebook.com/prefet16 https://www.charente.gouv.fr/jep2026 Située contre les remparts et la fin d’un quartier construit sous le Premier Empire et la Restauration, la préfecture est due à Paul Abadie père. Le projet lui est confié en 1828. Le plan comprend un imposant vestibule, plusieurs salons, un billard, une salle de réunion et, au premier étage, en dehors des appartements privés du préfet, est prévu un appartement d’honneur destiné au séjour des princes et princesses de la famille royale, de passage à Angoulême.

Au travers de visites guidées et commentées, venez découvrir les coulisses de votre préfecture.

© Préfecture de la Charente