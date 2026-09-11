Visite guidée de l’Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres à Niort, Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres, Niort

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres à Niort 19 et 20 septembre Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Gratuit. Nombre de places limitées. Inscription obligatoire. Présentation d’une carte d’identité le jour même. Les sacs volumineux ne sont pas acceptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez les coulisses de l’hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres à l’occasion d’une visite commentée exceptionnelle.

Le parcours vous conduira à travers plusieurs espaces habituellement fermés au public : la salle des délibérations, la cour d’honneur, le perron, le vestibule, les salons du rez-de-chaussée, la bibliothèque et le bureau du préfet.

Si les conditions météorologiques le permettent, la visite se poursuivra dans le parc de la préfecture.

Visites proposées les 19 et 20 septembre 2026.

Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres 4 Rue du Guesclin, 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 08 68 68 http://www.deux-sevres.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « pref-jep2026@deux-sevres.gouv.fr »}] L’hôtel de la préfecture a été construit de 1828 à 1832 par l’architecte départemental Pierre-Théophile Segrétain. Le plan des bâtiments s’ordonne sur trois côtés autour de la cour d’honneur, sur deux niveaux.

Lieu privilégié de la vie publique du département et résidence du préfet, ce bâtiment vivant s’est continuellement adapté aux évolutions des institutions qu’il abrite.

Visite commentée de l’Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres

© Ministère de l’Intérieur / J. ROCHA