Visite guidée de l’hôtel de la préfecture, Hôtel et parc de la Préfecture d’Indre-et-Loire, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel et parc de la Préfecture d'Indre-et-Loire · Tours
Informations pratiques
Visite guidée de l’hôtel de la préfecture 19 et 20 septembre Hôtel et parc de la Préfecture d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La préfecture d’Indre-et-Loire, à l’exception des services administratifs, occupe depuis 1806 les bâtiments de l’ancien couvent de la Visitation, désaffectés pendant la Révolution.
Hôtel et parc de la Préfecture d’Indre-et-Loire 15 place de la Préfecture 37000 Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 64 37 37 http://www.indre-et-loire.gouv.fr/ https://www.facebook.com/Prefet37/;https://twitter.com/Prefet37 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-1990849087212?aff=oddtdtcreator »}] La préfecture d’Indre-et-Loire, à l’exception des services administratifs, occupe depuis 1806 les bâtiments de l’ancien couvent de la Visitation, désaffectés pendant la Révolution. Parking payant sur la Place de la Préfecture et dans les rues environnantes
La préfecture d’Indre-et-Loire, à l’exception des services administratifs, occupe depuis 1806 les bâtiments de l’ancien couvent de la Visitation, désaffectés pendant la Révolution.
©Ministère de l’Intérieur
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