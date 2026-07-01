Visite guidée de l’Hôtel de Région, Hôtel de Région, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de Région 19 et 20 septembre Hôtel de Région Seine-Maritime

Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées (jardin de la Cour d’Honneur, Hall Gambetta, Rue intérieure, Bureau du Président

Samedi 19 septembre 2026 : 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

Dimanche 20 septembre 2026 : 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

Hôtel de Région 5 rue Robert-Schuman, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Ancienne caserne réhabilitée en 2002 pour abriter et regrouper l’ensemble des services de la Région. Partie historique édifié au XVIIIe s.

Visites commentées (jardin de la Cour d’Honneur, Hall Gambetta, Rue intérieure, Bureau du Président

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