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Visite guidée de l’Hôtel de Région, Hôtel de Région, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Région · Rouen

Visite guidée de l’Hôtel de Région, Hôtel de Région, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Région
Adresse
5 rue Robert-Schuman, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.

Visite guidée de l’Hôtel de Région 19 et 20 septembre Hôtel de Région Seine-Maritime

Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées (jardin de la Cour d’Honneur, Hall Gambetta, Rue intérieure, Bureau du Président

Samedi 19 septembre 2026 : 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00
Dimanche 20 septembre 2026 : 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

Hôtel de Région 5 rue Robert-Schuman, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Ancienne caserne réhabilitée en 2002 pour abriter et regrouper l’ensemble des services de la Région. Partie historique édifié au XVIIIe s.
Visites commentées (jardin de la Cour d’Honneur, Hall Gambetta, Rue intérieure, Bureau du Président

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