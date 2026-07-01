Visite guidée de l’Hôtel de Région, Hôtel de Région, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Région · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel de Région 19 et 20 septembre Hôtel de Région Seine-Maritime
Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites commentées (jardin de la Cour d’Honneur, Hall Gambetta, Rue intérieure, Bureau du Président
Samedi 19 septembre 2026 : 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00
Dimanche 20 septembre 2026 : 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00
Hôtel de Région 5 rue Robert-Schuman, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Ancienne caserne réhabilitée en 2002 pour abriter et regrouper l’ensemble des services de la Région. Partie historique édifié au XVIIIe s.
Visites commentées (jardin de la Cour d’Honneur, Hall Gambetta, Rue intérieure, Bureau du Président
©
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen 2 juillet 2026
- Les terrasses du jeudi Rouen 2 juillet 2026
- À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou Place Barthélemy Rouen 2 juillet 2026
- Festival Jours de fête Rouen 4 juillet 2026
- Rouen sur Mer Quais de Seine entre les ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume-le-Conquérant Rouen 4 juillet 2026