Visite guidée de l’Hôtel des Menus-plaisirs, Centre de musique baroque de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel des Menus-plaisirs 19 et 20 septembre Centre de musique baroque de Versailles Yvelines

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées, exposition de décors et de costumes, jeu de piste numérique, le Centre de musique baroque de Versailles ouvre les portes de l’Hôtel des Menus-Plaisirs les 19 et 20 septembre 2026 à l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine.​

Animées par l’équipe du Centre de musique baroque de Versailles, ces visites vous proposent de partir à la découverte de ce lieu emblématique de l’histoire de France, et de comprendre sa fonction et sa place sur les plans politique, social, et artistique du XVIIIe siècle à nos jours.

Durée : 45 minutes par visite

Visite toutes les 15 minutes environ

Centre de musique baroque de Versailles 22 Avenue de Paris, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 0139207810 http://www.cmbv.fr Les bâtiments qui abritent aujourd’hui le Centre de musique baroque de Versailles ont été bâtis entre 1741 et 1748, sur un terrain acheté par Louis XV, pour y loger l’administration des Menus-Plaisirs du Roi.

Disposant de nombreuses et grandes salles, l’Hôtel permettait notamment d’y entreposer accessoires, décors, etc. utilisés pour les représentations de théâtre et d’opéra lors des fêtes données devant la Cour à Versailles. Il fut agrandi en 1786 par la construction d’un magasin. C’est là également que logeait et travaillait l’Intendant des Menus-Plaisirs, chargé de l’administration des spectacles et représentations au Château (l’un d’eux, Denis Papillon de la Ferté, a laissé son Journal qui nous renseigne sur l’institution à la veille de la Révolution). Versailles Château Rive Gauche : accès par le RER C. Ne pas prendre la direction de Juvisy. Versailles Chantiers : accès par les trains ligne N ou TER en direction de Dreux, Chartres, Plaisir-Grignon ou Saint-Quentin en Yvelines. Versailles Rive Droite : accès par la ligne L depuis la gare Saint Lazare direction Versailles Rive Droite (gare à 15-20 minutes à pied).

Visites guidées

©Morgane Vie