Visite guidée de l’Hôtel des Postes, Les Jardins d’Arcadie, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins d'Arcadie · Strasbourg
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel des Postes Samedi 19 septembre, 09h00 Les Jardins d’Arcadie Collectivité européenne d’Alsace
Visite guidée gratuite sur inscription. Attention places limitées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Découvrez un des joyaux de la Neustadt : le mythique Hôtel des Postes. Nous vous ferons découvrir cet édifice via la résidence les Jardins d’Arcadie qui accueille chaque année les Journées Européennes du Patrimoine.
Bonus : l’exposition de peinture de l’artiste schilikoise Chantal Notin.
Les Jardins d’Arcadie 3 avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 36 01 92 https://my.weezevent.com/hotel-des-postes-de-strasbourg [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/hotel-des-postes-de-strasbourg »}] Arrêt de tram République
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©JdA x BI
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