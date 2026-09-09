Visite guidée de l’Hôtel Préfectoral des Pyrénées-Orientales, Préfecture des Pyrénées-Orientales, Perpignan

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel Préfectoral des Pyrénées-Orientales 19 et 20 septembre Préfecture des Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur réservation. 30 personnes par visites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Horaires proposés :

– Samedi 19 septembre 2026 :

* Visite de 10h à 12h30 (visite guidée et commentée sur inscription)

* Visite de 14h à 15h30 (visite guidée et commentée sur inscription)

– Dimanche 20 septembre 2026

* Visite de 10h30 à 12h (visite guidée et commentée sur inscription)

Inscription individuelle : Chaque personne doit remplir son propre formulaire d’inscription.

Si vous inscrivez plusieurs personnes, vous devez remplir un formulaire pour chacune d’elles.

Gratuit : L’inscription et les visites guidées sont entièrement gratuites.

Capacité : Chaque créneau de visite est limité à 30 participants maximum.

✉️ Modification/Annulation : Vous pouvez modifier ou annuler votre réservation via l’email de confirmation que vous recevrez après l’inscription.

✅ Créneau réservé : Si vous ne modifiez ni n’annulez une inscription, le créneau est et restera réservé à la personne inscrite.

⚠️ Changements possibles : En cas de problème technique, nous nous réservons le droit de modifier votre créneau et de vous proposer une nouvelle date par e-mail. Merci de votre compréhension.

ℹ️ Informations : En raison du plan Vigipirate, une pièce d’identité sera demandée à l’entrée du bâtiment et une inspection visuelle des sacs sera réalisée (les sacs volumineux et sac à dos sont interdits).

⏳ Durée : La visite guidée dure environ 1h30.

Préfecture des Pyrénées-Orientales 24 quai Sadi Carnot, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 51 66 66 http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedra6vxVU-XPDdpaRSl7OfXOcJhoK-Q2TQv5ntChDG51iaPg/viewform »}] Le bâtiment situé entre le 24 quai Sadi Carnot et la rue Lazare Escarguel, adjacent aux locaux de la préfecture, a été construit vers 1870. Il est organisé autour de deux patios intérieurs ouverts et couverts par des verrières. Cet immeuble élégant, comprenant quatre étages sur rez-de-chaussée, a été rénové et agrandi en 1957. En 1980, le Département a acquis ce bâtiment qui abritait le « Grand hôtel » et le restaurant « Roy Sanche ».

Horaires proposés :

©DICOM