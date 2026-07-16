Visite guidée de l’hôtel Victoria, Hôtel Victoria, résidence Habitats Jeunes, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel Victoria Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel Victoria, résidence Habitats Jeunes Gironde

Gratuit. Départs dès la constitution d’un groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

️ Visite guidée de l’ancien hôtel particulier « Victoria »

Classé au titre des Monuments historiques, l’ancien hôtel particulier « Victoria » réhabilité en 2019 en Résidence Habitat Jeunes.

Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire à travers une visite guidée, mêlant patrimoine architectural et projet social contemporain.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Hôtel Victoria, résidence Habitats Jeunes 33 rue Paul Louis Lande, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 66 https://www.youtube.com/watch?v=rO_9Y1xponI;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/hotel-victoria-association-le-levain-a-bordeaux L’hôtel Victoria a été construit fin XVIIIe siècle par David Victoria, négociant bordelais d’indigo et de rhum. Il est depuis 1958 une résidence pour jeunes travailleurs, entièrement réhabilitée en 2018 et 2019. Il a été inscrit au titre des Monuments historiques en 2017. Sa cour intérieure cintrée offre d’incroyables sculptures, un fronton orné de cœurs (spéciale dédicace à sa femme), ses rampes en ferronnerie ornées et ciselées finement. Il dispose d’un jardin, d’une terrasse tout à fait dans le style du XVIIIe siècle.

Trois autres bâtiments le jouxtent et permettent de découvrir trois autres styles architecturaux (XIXe, XXe, et XXIe siècles). Tram B, arrêt musée d’Aquitaine.

️ Visite guidée de l’ancien hôtel particulier « Victoria »

©habitatsjeuneslelevain