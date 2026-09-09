Visite guidée de l’immeuble Langevin | Journées du Patrimoine Immeuble Langevin Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée de l’immeuble Langevin | Journées du Patrimoine

Immeuble Langevin 6 rue Paul Langevin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

CLMH propose une visite guidée de l’immeuble Langevin, bâtiment emblématique du quartier de la Grâce de Dieu à Caen, aujourd’hui au cœur d’un ambitieux projet de restructuration.

CLMH propose une visite guidée de l’immeuble Langevin, bâtiment emblématique du quartier de la Grâce de Dieu à Caen, aujourd’hui au cœur d’un ambitieux projet de restructuration.

Elle sera animée par La Soda et Erwan Bonduelle, le groupement d’architectes sélectionné dans le cadre de la consultation internationale Quartiers de demain pour imaginer l’avenir de cet édifice.

Construit dans le contexte de la reconstruction et du développement urbain de l’après-guerre, l’immeuble Langevin témoigne d’une période majeure de l’histoire de l’habitat collectif. Face aux défis contemporains transition écologique, adaptation des logements, évolution des usages et qualité de vie le projet de restructuration propose de renouveler le bâtiment tout en valorisant ses qualités architecturales et patrimoniales.

Au cours de cette visite, les participants découvriront les orientations du projet qui vise à faire de ce patrimoine du XXe siècle un lieu de vie durable, attractif et adapté aux besoins de demain.

Une occasion unique de comprendre comment l’architecture héritée de la reconstruction peut devenir un levier pour inventer la ville de demain, tout en préservant la mémoire et l’identité des quartiers qui la composent.

Durée 1h, 20 pers. max. .

Immeuble Langevin 6 rue Paul Langevin Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 50 29 communication@caenlamerhabitat.fr

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English : Visite guidée de l’immeuble Langevin | Journées du Patrimoine

CLMH is offering a guided tour of the Langevin Building, an iconic structure in the Grâce de Dieu neighborhood of Caen, which is currently at the center of an ambitious renovation project.

L’événement Visite guidée de l’immeuble Langevin | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer