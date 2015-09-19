Visite guidée de l’œuvre de l’architecte J.P. Watel, Suivez le guide ! – Visite guidée de l’œuvre de l’architecte J.P. Watel, Villeneuve-d’Ascq

samedi 19 septembre 2026 · Suivez le guide ! - Visite guidée de l'œuvre de l'architecte J.P. Watel · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Visite guidée de l’œuvre de l’architecte J.P. Watel Samedi 19 septembre, 15h00 Suivez le guide ! – Visite guidée de l’œuvre de l’architecte J.P. Watel Nord

Gratuit- Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Samedi 19 septembre à 15h, partez à la découverte de l’oeuvre de J. P. Watel, un architecte qui a marqué la ville de son empreinte.

Suivez notre guide dans les hameaux du Château I et II à la découverte de l’œuvre de Jean-Pierre Watel dans le quartier du Château.

L’architecte Jean-Pierre Watel est un spécialiste de la maison individuelle qu’il a profondément repensée. Ses créations sont particulièrement denses et variées à Villeneuve-d’Ascq, où il a bénéficié de l’esprit d’innovation de la ville nouvelle.

Horaire

Samedi 19 septembre à 15h.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Suivez le guide ! – Visite guidée de l’œuvre de l’architecte J.P. Watel Chemin de la Chasse villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]

Samedi 19 septembre à 15h, partez à la découverte de l’oeuvre de J. P. Watel, un architecte qui a marqué la ville de son empreinte. visite journées du patrimoine

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