Visite guidée de Longny-au-Perche, Place de l’Hôtel de Ville, Longny les Villages

Informations pratiques

Visite guidée de Longny-au-Perche Samedi 19 septembre, 10h30 Place de l’Hôtel de Ville Orne

Durée 2h, RDV place de l’hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

L’Office de tourisme vous propose une visite commentée de Longny-au-Perche, Petite Cité de Caractère et du parc du château. Au départ de la place de l’Hôtel de Ville, laissez-vous guider au fil des ruelles qui vous mèneront à la découverte de maisons à pans de bois, de lavoirs, de trois cours d’eau, la Jambée, la Robioche et le Vaugelay, de l’église Saint-Martin, d’anciens moulins, du château de Longny… Vous parviendrez à la chapelle Notre-Dame de Pitié, un des joyaux du Perche.

Place de l’Hôtel de Ville 1 place de l’Hôtel de Ville, Longny-au-Perche, 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie

L’Office de tourisme vous propose une visite commentée de Longny-au-Perche, Petite Cité de Caractère et du parc du château. Au départ de la place de l’Hôtel de Ville, laissez-vous guider au fil des à…

© Bernard Bramoullé