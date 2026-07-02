Visite guidée de l’orgue, Collégiale Notre-Dame, Vernon

Informations pratiques

Visite guidée de l’orgue Dimanche 20 septembre, 14h00 Collégiale Notre-Dame Eure

Durée 30 min, départs des visites toutes les 30 min, 15 pers. max, marches à monter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Fondation Vernon Patrimoine et les amis de l’orgue de la Collégiale de Vernon vous invitent à une visite rare et exclusive de l’orgue de la Collégiale de Vernon le dimanche 20 septembre 2026

Venez visiter l’orgue de la Collégiale de Vernon comme vous ne l’avez jamais vu. Découvrez son fonctionnement, les jeux et les tuyaux dans un moment convivial et rare.

Pour faire cette visite, il faut monter 34 marches pour accéder à la tribune fermée normalement au public.

Places limitées à 15 personnes pour chaque créneau horaire

Inscription sur : https://www.vernon27.fr/locations/musee-blanche-hoschede-monet/

Collégiale Notre-Dame Place Adolphe Barette, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie 0232510381 [{« type »: « link », « value »: « https://www.vernon27.fr/locations/musee-blanche-hoschede-monet/ »}] [{« link »: « https://www.vernon27.fr/locations/musee-blanche-hoschede-monet/ »}]

La Fondation Vernon Patrimoine et les amis de l’orgue de la Collégiale de Vernon vous invitent à une visite rare et exclusive de l’orgue de la Collégiale de Vernon le dimanche 20 septembre 2026

© Fondation Vernon Patrimoine