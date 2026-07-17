Visite guidée de l’orgue historique, Église Saint-Symphorien, Tours

Informations pratiques

Visite guidée de l’orgue historique Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Symphorien Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découverte et audition de l’orgue classé monument historique Debierre (facteur nantais) de 1886, son buffet néo-renaissance, sa mécanique et ses sonorités uniques issues de plus de 1000 tuyaux.

Église Saint-Symphorien Place Paul Bert, 37100 Tours, France Tours 37100 Paul Bert Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247544619 http://paroisse.saint-sauveur.catholique37.fr/1398/ L’église appartient à trois époques : le chœur et la travée qui le précède sont les restes de l’ancienne église romane du XIIe siècle, la nef et les bas-côtés ont été construits au XVe siècle, la façade ouest et son portail sont du XVIe siècle. Le plan est de forme irrégulière. L’église primitive devait présenter un rectangle terminé par une abside polygonale, sans transept. Au XVe siècle, elle fut agrandie d’une travée. Le niveau du sol du XIIe siècle a été exhaussé à cette époque. De nouveaux agrandissements furent réalisés au XVIe siècle, à partir du transept : la seconde travée fut ajoutée, le reste du bas-côté fut construit un peu plus tard, en même temps que le transept sud. Le portail, daté de 1567, est une œuvre Renaissance : un grand arc en plein cintre encadrant une double fenêtre à meneaux prismatiques flamboyants, deux portes en arc surbaissé, séparé par le pilier symbolique, trois statues sur leur dais.

Découverte et audition de l’orgue classé monument historique Debierre (facteur nantais) de 1886, son buffet néo-renaissance, sa mécanique et ses sonorités uniques issues de plus de 1000 tuyaux.

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