Visite guidée de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy, Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy, Firminy

Informations pratiques

Visite guidée de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy 19 et 20 septembre Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Loire

Groupes de 17 personnes maximum – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les habitants de l’Unité d’Habitation vous ouvrent leurs portes !

En collaboration avec le Site Le Corbusier, l’Association des habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy propose un parcours au sein de l’édifice permettant de découvrir l’école maternelle, un appartement témoin et un appartement habité.

Découvrez le programme complet des Journées européennes du Patrimoine dans les édifices Le Corbusier à Firminy en consultant les fiches correspondantes.

Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Rue de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.sitelecorbusier.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 61 08 72 »}] L’Unité d’habitation de Firminy est l’un des 4 édifices qui composent le Site Le Corbusier, le plus grand site conçu par l’architecte en Europe. Aujourd’hui encore occupée par près de 900 habitants, elle vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

Toute l’année, accédez au bâtiment en visite guidée pour découvrir l’appartement-témoin, l’école et le toit-terrasse, en contactant le Site Le Corbusier.

Les habitants de l’Unité d’Habitation vous ouvrent leurs portes !

©Patrick et Delphine Keller