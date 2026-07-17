Visite guidée de l’Unité d’Habitation Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Visite guidée de l’Unité d’Habitation Le Corbusier Samedi 17 octobre, 14h00, 15h30 Site Le Corbusier Loire

Billetterie en ligne sur notre site internet. 18 personnes max par visite. Pour les JNA, le Pass Découverte et le Pass Le Corbusier sont au prix de la visite Unité d’Habitation seule.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

En compagnie d’une médiatrice, découvrez cet immeuble étonnant construit d’après le concept novateur de « ville verticale ».

Le Site Le Corbusier vous ouvre les portes de l’appartement-témoin avec son mobilier des années 60, de l’école maternelle et de son toit-terrasse offrant une vue imprenable sur la vallée.

Samedi à 14 h et 15 h 30 – durée 1h15

Vous voulez une visite plus complète ? Découvrez la visite exceptionnelle « Les coulisses de l’Unité d’Habitation », samedi à 10h30.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 61 08 72 https://sitelecorbusier.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.sitelecorbusier.com »}] 4 parkings gratuits à proximité. Range vélos (5 places) à disposition.

En compagnie d’une médiatrice, découvrez cet immeuble étonnant construit d’après le concept novateur de « ville verticale ».

Arnaud Frich © FLC/ADAGP