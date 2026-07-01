Visite guidée de l’Usine, Ancienne usine de velours Motte-Bossut, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne usine de velours Motte-Bossut · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée de l’Usine Samedi 19 septembre, 14h30 Ancienne usine de velours Motte-Bossut Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Avec ses allures de forteresse médiévale, l’usine Motte-Bossut, bâtie en 1903, a longtemps été un haut lieu de production textile. En 1984, elle entame une nouvelle vie sous le nom de L’Usine, pionnière des centres de magasins d’usines en France. Une visite guidée propose de redécouvrir ce lieu entre mémoire ouvrière et reconversion économique.
Réservation de la visite guidée auprès de l’Office de tourisme métropolitain
Ancienne usine de velours Motte-Bossut 228 avenue Alfred Motte, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France
Avec ses allures de forteresse médiévale, l’usine Motte-Bossut, bâtie en 1903, a longtemps été un haut lieu de production textile. En 1984, elle entame une nouvelle vie sous le nom de L’Usine, des de…
©Ville de Roubaix
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