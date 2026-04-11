Visite guidée de Metz le parc de la Seille Jean-Marie Pelt Entrée des Arènes Metz

Metz

Visite guidée de Metz le parc de la Seille Jean-Marie Pelt

Entrée des Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Conçus pour maintenir la biodiversité, les jardins Jean-Marie Pelt (parc de la Seille) donnent une place à chaque être vivant. Jouer, flâner, mais aussi, nicher et polliniser !

Une visite ludique pour reconnaître faune et flore.

RDV devant le palais d’omnisports Les Arènes.

Inscription requise et dans la limite des places disponibles.

Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).Enfants

5 .

Entrée des Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Designed to maintain biodiversity, the Jean-Marie Pelt gardens (Parc de la Seille) give every living thing a place. Play, stroll, nest and pollinate!

A fun tour to help you recognize flora and fauna.

RDV in front of Les Arènes sports complex.

Registration required and subject to availability.

Minimum 4 participants (unless otherwise stated).

L’événement Visite guidée de Metz le parc de la Seille Jean-Marie Pelt Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ