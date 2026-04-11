Visite guidée de Metz le parc de la Seille Jean-Marie Pelt Entrée des Arènes Metz
Visite guidée de Metz le parc de la Seille Jean-Marie Pelt Entrée des Arènes Metz samedi 20 juin 2026.
Metz
Visite guidée de Metz le parc de la Seille Jean-Marie Pelt
Entrée des Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Conçus pour maintenir la biodiversité, les jardins Jean-Marie Pelt (parc de la Seille) donnent une place à chaque être vivant. Jouer, flâner, mais aussi, nicher et polliniser !
Une visite ludique pour reconnaître faune et flore.
RDV devant le palais d’omnisports Les Arènes.
Inscription requise et dans la limite des places disponibles.
Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).Enfants
5 .
Entrée des Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com
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English :
Designed to maintain biodiversity, the Jean-Marie Pelt gardens (Parc de la Seille) give every living thing a place. Play, stroll, nest and pollinate!
A fun tour to help you recognize flora and fauna.
RDV in front of Les Arènes sports complex.
Registration required and subject to availability.
Minimum 4 participants (unless otherwise stated).
L’événement Visite guidée de Metz le parc de la Seille Jean-Marie Pelt Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ
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