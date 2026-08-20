Visite guidée de Nérac : la cité royale Renaissance, Office de tourisme de l’Albret, Nérac

Informations pratiques

Visite guidée de Nérac : la cité royale Renaissance Dimanche 20 septembre, 10h00 Office de tourisme de l’Albret Lot-et-Garonne

Gratuit. Départ à l’office de tourisme de Nérac à 10h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Balade guidée à Nérac – Sur les pas d’Henri IV

Suivez un guide de l’office de tourisme pour vivre une expérience unique, au départ de l’office de tourisme de Nérac !

À l’ombre des arbres centenaires du Parc de la Garenne, vous marcherez sur les vestiges d’une villa gallo-romaine et dans les pas de la cour de Navarre, avant de vous perdre dans les ruelles du vieux Nérac et ses belles maisons à colombages.

Le quartier du port, traversé par la rivière Baïse, vous émerveillera avec son pont-vieux, ses tanneries et les vestiges des remparts. Sur la rive opposée, vous apercevrez l’imposante église Saint-Nicolas, à découvrir après une halte dans la cour de la Maison des Conférences, un superbe hôtel particulier.

Enfin, vous terminerez en beauté par l’extérieur du Château-Musée Henri IV et sa galerie Renaissance, ancienne demeure de la famille des Albret, dont le jeune Henri III de Navarre, futur Henri IV.

Office de tourisme de l’Albret 7 avenue Mondenard, 47600 Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 65 27 75 https://albret-tourisme.com/ https://www.facebook.com/Albret.Tourisme/ [{« type »: « phone », « value »: « 0553652775 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.albret-tourisme.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-guidee-de-nerac-la-cite-royale-renaissance.html »}]

Balade guidée à Nérac – Sur les pas d’Henri IV

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