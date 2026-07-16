Visite guidée de nuit au château de Chanzeaux, Château de Chanzeaux, Chemillé-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Château de Chanzeaux · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Visite guidée de nuit au château de Chanzeaux Samedi 19 septembre, 21h00 Château de Chanzeaux Maine-et-Loire
15€/adulte, gratuit moins de 18 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Visite nocturne du château de Chanzeaux
Cette visite guidée très particulière permet de vivre un instant intimiste, dans cette demeure unique qui a contribué à l’essor du néogothique angevin.
La mise en lumière extérieure du château crée un écrin féérique, valorisant le travail de René Hodé.
La découverte des pièces intérieures est marquée par celle de la Galerie grâce à une scénographie lumière et vidéo des tableaux.
Vous découvrirez aussi dans la bibliothèque la statue en plâtre du roi René commandée à David d’Angers, qui a permis la réalisation de celle en bronze devant le château d’Angers. Cette dernière n’est plus visible en ce moment à Angers.
Château de Chanzeaux 2 rue du Val d’Hyrôme Chemillé-en-Anjou 49750 Chanzeaux Maine-et-Loire Pays de la Loire https://chateau-de-chanzeaux.com/ Un bijou du néogothique angevin qui a pour particularité d’abriter dans sa bibliothèque l’authentique plâtre de la statue du roi René réalisée par le sculpteur David d’Angers. Présence d’un parking.
Visite nocturne du château de Chanzeaux
Guillaume Régnauld – Château de Chanzeaux©
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