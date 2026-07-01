Visite guidée de nuit des Archives départementales, Archives départementales, Châteauroux

Informations pratiques

Visite guidée de nuit des Archives départementales Vendredi 18 septembre, 20h30 Archives départementales Indre

A partir de 10 ans. Prévoir une lampe torche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

A la fois administration et service culturel, les Archives départementales conservent les documents permettant aux administrations de justifier de leur action, aux citoyens de prouver leurs droits et aux chercheurs, amateurs et professionnels, de trouver les sources de la petite comme de la grande histoire. Écrin du passé ancré dans le présent, les Archives peuvent paraître mystérieuses à ceux qui ne les connaissent pas.

Les Journées du patrimoine sont l’occasion de pousser les portes des coulisses afin de découvrir le parcours des documents qui entrent aux Archives et le métier d’archiviste. A la lueur d’une lampe torche, déambulez au fil des magasins et des travées à la rencontre des 16 km linéaires de boîtes. La visite sera ponctuée d’une présentation de quelques-uns des trésors conservés depuis le XIIᵉ siècle.

Archives départementales 1 Rue Jeanne d’Arc, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254273042 http://www.archives36.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 27 30 42 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.archives36.fr/infos-pratiques/demander-de-laide »}] Les Archives départementales de l’Indre sont un service du Conseil départemental. Elles ont pour principales missions, tout comme l’ensemble des services d’archives départementales de collecter, classer, conserver et communiquer les archives dans le ressort de leur département.

A la fois administration et service culturel, les Archives départementales conservent les documents permettant aux administrations de justifier de leur action.

© Archives départementales de l’Indre