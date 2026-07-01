Visite guidée de réserves : « des autrices pour la jeunesse : une histoire à (re)découvrir », Centre de ressources du Munaé, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de réserves : « des autrices pour la jeunesse : une histoire à (re)découvrir » Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre de ressources du Munaé Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, Zénaïde Fleuriot, la Comtesse de Ségur… Autant d’autrices majeures ayant écrit pour la jeunesse mais aujourd’hui méconnues. Invisibilisées en tant que femmes et par le fait que leurs écrits relevaient d’un genre considéré comme mineur, elles ont pourtant joué un rôle fondamental dans la culture littéraire des futurs adultes. Cette visite fondée sur les collections des réserves du Munaé propose de redécouvrir l’œuvre de ces femmes de lettres.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine

Centre de ressources du Munaé 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen Rouen 76003 Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime Normandie http://www.munae.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.munae.fr/rendez-vous/des-autrices-pour-la-jeunesse-une-histoire-redecouvrir »}, {« owner »: {« uid »: 99465884, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « munae-reservation@reseau-canope.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789891200000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

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© Musée national de l’Éducation, Rouen