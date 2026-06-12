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VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Site Archéologique de Ruscino Perpignan

VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Site Archéologique de Ruscino Perpignan

VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Site Archéologique de Ruscino Perpignan samedi 13 juin 2026.

Lieu : Site Archéologique de Ruscino

Adresse : Chemin de Château Roussillon

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Perpignan

VISITE GUIDÉE DE RUSCINO

Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14 2026-06-19 2026-06-26

VISITE GRATUITE !
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Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

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L’événement VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Perpignan a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN TOURISME

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