VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Site Archéologique de Ruscino Perpignan
VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Site Archéologique de Ruscino Perpignan samedi 13 juin 2026.
Perpignan
VISITE GUIDÉE DE RUSCINO
Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-14 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14 2026-06-19 2026-06-26
VISITE GRATUITE !
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Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
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L’événement VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Perpignan a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN TOURISME
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