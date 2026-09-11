Visite guidée de Saint-Nicolas du Chardonnet, Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de Saint-Nicolas du Chardonnet 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites commentées de l’église Saint-Nicolas du Chardonnet, avec des guides à disposition à l’entrée de l’édifice. Samedi à 19h30 et dimanche à 15h30, deux visites guidées sont déjà programmées.

Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet 23 Rue des Bernardins, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France 0144270790 http://www.saintnicolasduchardonnet.fr

Visite commentée