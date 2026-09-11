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Visite guidée de Saint-Nicolas du Chardonnet, Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet · Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet
Adresse
23 Rue des Bernardins, 75005 Paris, France
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Visite guidée de Saint-Nicolas du Chardonnet 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites commentées de l’église Saint-Nicolas du Chardonnet, avec des guides à disposition à l’entrée de l’édifice. Samedi à 19h30 et dimanche à 15h30, deux visites guidées sont déjà programmées.

Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet 23 Rue des Bernardins, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France 0144270790 http://www.saintnicolasduchardonnet.fr
Visite commentée

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