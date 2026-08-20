Visite guidée « Découverte des collections du musée », Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Visite guidée « Découverte des collections du musée » 19 et 20 septembre Musée de la Chartreuse Nord

Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Suivez le guide pour une visite au cœur de nos collections !

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musee.douai.app/ »}] Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

Suivez le guide pour une visite au cœur de nos collections !

©Ville de Douai