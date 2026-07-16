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Visite guidée découverte d’une résidence de jeunes travailleurs, Résidence Les mouettes, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Résidence Les mouettes · Rouen

Visite guidée découverte d’une résidence de jeunes travailleurs, Résidence Les mouettes, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Résidence Les mouettes
Adresse
62 rue Beauvoisine, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

Visite guidée découverte d’une résidence de jeunes travailleurs 19 et 20 septembre Résidence Les mouettes Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées autour de cet ensemble architectural dédié à l’action sociale depuis près d’un siècle et aujourd’hui l’une des 13 résidences de l’ANLAJT

Résidence Les mouettes 62 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 06 83 06 32 70 https://foyers-jeunes-travailleurs-rouen.fr/ Découverte d’une résidence des foyers de jeunes travailleurs au coeur d’un bâtiment historique du centre-ville rouennais Transports à proximité
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©Marie-Christine Dugelay

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