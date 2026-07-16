Visite guidée découverte d’une résidence de jeunes travailleurs, Résidence Les mouettes, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Résidence Les mouettes · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée découverte d’une résidence de jeunes travailleurs 19 et 20 septembre Résidence Les mouettes Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées autour de cet ensemble architectural dédié à l’action sociale depuis près d’un siècle et aujourd’hui l’une des 13 résidences de l’ANLAJT
Résidence Les mouettes 62 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 06 83 06 32 70 https://foyers-jeunes-travailleurs-rouen.fr/ Découverte d’une résidence des foyers de jeunes travailleurs au coeur d’un bâtiment historique du centre-ville rouennais Transports à proximité
Visites guidées autour de cet ensemble architectural dédié à l’action sociale depuis près d’un siècle et aujourd’hui l’une des 13 résidences de l’ANLAJT
©Marie-Christine Dugelay
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