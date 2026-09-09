Visite guidée des archives, Archives de Brest, Brest

Informations pratiques

Visite guidée des archives 18 et 19 septembre Archives de Brest Finistère

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite des coulisses des archives de Brest

Archives de Brest 1 rue Jean Foucher, 29200 Brest, France Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne +33298342610 https://archives.brest.fr Les Archives municipales et métropolitaines de Brest recueillent l’ensemble des documents produits ou reçus par les services de la ville de Brest et de Brest Métropole, ainsi que des fonds privés acquis par achat, don, dépôt, legs ou dation.

Visite des coulisses des archives de Brest

©archivesBrest