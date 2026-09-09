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Visite guidée des archives, Archives de Brest, Brest

vendredi 18 septembre 2026 · Archives de Brest · Brest

Visite guidée des archives, Archives de Brest, Brest

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives de Brest
Adresse
1 rue Jean Foucher, 29200 Brest, France
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif
20 personnes

Visite guidée des archives 18 et 19 septembre Archives de Brest Finistère

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite des coulisses des archives de Brest

Archives de Brest 1 rue Jean Foucher, 29200 Brest, France Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne +33298342610 https://archives.brest.fr Les Archives municipales et métropolitaines de Brest recueillent l’ensemble des documents produits ou reçus par les services de la ville de Brest et de Brest Métropole, ainsi que des fonds privés acquis par achat, don, dépôt, legs ou dation.
Visite des coulisses des archives de Brest

©archivesBrest

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