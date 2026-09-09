Visite guidée des archives, Archives de Brest, Brest
vendredi 18 septembre 2026 · Archives de Brest · Brest
Informations pratiques
Visite guidée des archives 18 et 19 septembre Archives de Brest Finistère
20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Visite des coulisses des archives de Brest
Archives de Brest 1 rue Jean Foucher, 29200 Brest, France Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne +33298342610 https://archives.brest.fr Les Archives municipales et métropolitaines de Brest recueillent l’ensemble des documents produits ou reçus par les services de la ville de Brest et de Brest Métropole, ainsi que des fonds privés acquis par achat, don, dépôt, legs ou dation.
Visite des coulisses des archives de Brest
©archivesBrest
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Hermeline, Seule en Scène-One Woman Show La Comédie du Finistère Brest 9 septembre 2026
- Plan à 3 La Comédie du Finistère Brest 10 septembre 2026
- Forum de l’engagement du bénévolat, Atelier des Capucins, Brest 12 septembre 2026
- Le BBH affronte Borussia Dortmund Brest Arena Brest 12 septembre 2026
- Le BBH affronte Paris 92 Brest Arena Brest 16 septembre 2026