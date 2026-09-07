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Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Colomiers, Colomiers

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Colomiers · Colomiers

Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Colomiers, Colomiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville de Colomiers
Adresse
1 place Alex Raymond 31770 Colomiers
Ville
31770 Colomiers
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de participants limité. Accès à la visite par l'arrière de la mairie, rue de Limogne.

Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Colomiers Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de participants limité. Accès à la visite par l’arrière de la mairie, rue de Limogne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Colomiers à travers les siècles

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Hôtel de Ville de Colomiers 1 place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561152411 https://www.ville-colomiers.fr/1 [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 15 24 11 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colomiers.fr »}] Présence de parkings gratuits à proximité.
Colomiers à travers les siècles

© Eric Corlay – Ville de Colomiers

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