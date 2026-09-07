Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Colomiers, Colomiers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Colomiers · Colomiers
Informations pratiques
Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Colomiers Haute-Garonne
Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de participants limité. Accès à la visite par l’arrière de la mairie, rue de Limogne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Colomiers à travers les siècles
Découvrez l’histoire de la ville de Colomiers à travers des archives allant du XIIIᵉ siècle à aujourd’hui : premiers plans, cahiers de doléances de la Révolution, photographies, parchemins, vestiges…
Hôtel de Ville de Colomiers 1 place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561152411 https://www.ville-colomiers.fr/1 [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 15 24 11 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colomiers.fr »}] Présence de parkings gratuits à proximité.
Colomiers à travers les siècles
© Eric Corlay – Ville de Colomiers
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