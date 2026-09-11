Visite guidée des archives municipales, Archives municipales de Martel, Martel

Informations pratiques

Visite guidée des archives municipales Samedi 19 septembre, 09h30 Archives municipales de Martel Lot

Gratuit. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visite guidée des archives municipales de Martel

Découvrez le fonds des archives municipales en compagnie de Laurent Wirth, historien.

Archives municipales de Martel Palais de la Raymondie, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie

Visite guidée des archives municipales de Martel

© PAH Cauvaldor