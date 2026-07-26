Visite guidée des archives municipales, Archives municipales, Saint-Louis

Informations pratiques

Visite guidée des archives municipales Samedi 19 septembre, 10h00 Archives municipales Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découverte des coulisses des archives : les locaux, mais aussi ce que l’on peut y trouver : photographies, documents anciens, plans, et bien d’autres choses encore…

Comment sont conservés tous ces documents si importants pour notre patrimoine ? Comment s’y prendre pour chercher ? L’équipe répondra à toutes vos questions.

Archives municipales 19, avenue du Général de Gaulle, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0389695246 https://www.saint-louis.fr/Archives+municipales/207/ Les archives municipales ont pour mission d’assurer :

la conservation du patrimoine,

la collecte, le tri et le classement des documents produits ou reçus par l’administration,

la communication des archives et de la documentation,

la valorisation, sous forme de manifestations culturelles variées (expositions, conférences, ateliers pour les scolaires, Journées européennes du patrimoine, etc.).

Les archives conservées à Saint-Louis sont les suivantes : Magasin d’archives

archives modernes de Saint-Louis (1793 à 1983),

archives modernes de Bourgfelden (1793 à 1953),

archives contemporaines (1983 à ce jour).

Elles sont complétées par d’autres fonds (constitués par acquisition ou par don) :

une bibliothèque d’ouvrages anciens et actuels d’histoire et de littérature locales,

des collections de presse (reliures de journaux locaux, de 1914 à 1962 – collection thématique de coupures de presse locale, depuis 1950 environ),

des documents figurés (photographies, cartes, plans, dessins, gravures etc.), audio-visuels (bandes magnétiques, films, vidéo-casettes etc.) et micro-informatiques (CD-ROM etc.).

Les communications de documents au public sont effectuées en salle de lecture, gratuitement, à toute personne déclinant son identité. La photocopie des documents communicables est autorisée, sauf pour les documents fragiles que la photocopie risquerait de dégrader.

L’équipe aide le public dans ses recherches et répond aux demandes par correspondance, dans la mesure où elles portent sur un objet précis et limité. Gratuit

Les archives sont ouvertes tous les matins du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h.

Découverte des coulisses des archives : les locaux mais aussi ce que l’on peut y trouver : photographies, documents anciens, plans, et bien d’autres choses encore…

©Ville de Saint-Louis – Valérie Baras