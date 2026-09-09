Visite guidée des archives, Service historique de la Défense – Centre des archives de Brest, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Service historique de la Défense - Centre des archives de Brest · Brest
Informations pratiques
Visite guidée des archives 19 et 20 septembre Service historique de la Défense – Centre des archives de Brest Finistère
visite limitée à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite des magasins d’archives et des magasins de la bibliothèque
Service historique de la Défense – Centre des archives de Brest 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne 02 98 22 05 39 https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/le-shd-en-france/centre-des-archives-de-brest [{« type »: « email », « value »: « shd-brest.secre.fct@intradef.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 22 05 39 »}] Le Centre des archives de Brest (CAB) est l’un des neuf centres du Service historique de la Défense. Installé depuis 1982 sur le port de commerce de Brest, il conserve la mémoire maritime de Brest et de la Marine en Outre-Mer parking à proximité : parc à chaînes
Journées Européennes du Patrimoine
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